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В Греции пригрозили юрлицам Турции санкциями за ввоз ряда европейских товаров в Россию

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что ЕС может ввести санкции против турецких юрлиц за экспорт подпавших под ограничения европейских товаров на территорию России.

По словам чиновника, в ЕС есть база для введения санкций, на случай если в Анкаре перейдут «красные линии».

«На основе восьмого пакета санкций в отношении России существует возможность введения санкций в отношении турецких юридических лиц, признанных нарушающими санкции в отношении России путём экспорта в неё европейской продукции», — цитирует Мицотакиса Ekathimerini.

Ранее ЕС объявил о запрете экспорта в Россию предметов роскоши, включая автомобили стоимостью дороже €50 тыс., а также дорогой техники, ювелирных изделий, духов, сумок, драгоценных камней, деликатесов и алкоголя.

Кроме того, как сообщает Politico со ссылкой на четырёх дипломатов ЕС, новый пакет санкций Евросоюза может включать запрет на импорт бриллиантов и предметов роскоши из России.

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