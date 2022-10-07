Habertürk: российский парапланерист погиб в Турции

Российский парапланерист Максим Кузин погиб при падении на скалистый участок в турецкой курортной Мугле.

Как сообщает телеканал Habertürk, спортсмен поднялся на взлётно-посадочную полосу Бабадаг, находящуюся на высоте 1200 м в районе Олюдениз, чтобы полетать на параплане. После взлёта Кузин упал в скалистую местность.

«После получения уведомления в район были направлены поисково-спасательные группы жандармерии и Национальной медицинской спасательной службы. В ходе проверки было установлено, что Кузин скончался на месте», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что команда спасателей не смогла вынести тело спортсмена из-за крутого и скалистого характера местности, пришлось задействовать вертолёт.

Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее заявил, что за первые полгода в Турции от разных причин скончались 50 российских туристов.

30 июня автобус с 29 российскими туристами попал в аварию в турецкой Мугле. Около озера Кёйджегиз автобус врезался в бетономешалку. Некоторые пассажиры получили травмы.