Посол Ерхов: за первые полгода в Турции от разных причин скончались 50 российских туристов

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Посол России в Турции Алексей Ерхов прокомментировал случаи смерти российских туристов.
Посол Ерхов: за первые полгода в Турции от разных причин скончались 50 российских туристов
  • РИА Новости

«За первые полгода у нас, к сожалению, 50 летальных исходов... Основные причины, как обычно, обострение хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых, утопления, дорожно-транспортные и иные происшествия», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

30 июня автобус с 29 российскими туристами попал в аварию в турецкой Мугле. Около озера Кёйджегиз автобус врезался в бетономешалку. Некоторые пассажиры получили травмы.

Ранее основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов рассказал в беседе с НСН, какие зарубежные направления пользуются наибольшей популярностью у россиян.

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