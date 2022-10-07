Премьер Италии сообщил, что ЕК выдвинет предложение по энергетике к следующему саммиту ЕС

Еврокомиссия к следующему саммиту ЕС 20—21 октября представит реформу по энергетике, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

«По вопросу энергетики лёд тронулся», — цитирует его ТАСС.

По словам политика, ЕК представит на саммите предложение, основанное на трёх аспектах — стремлении снизить цены, ввести «элемент солидарности» и на реформе рынка электричества.

Ранее сообщалось, что представители стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций, который включает введение потолка цен на нефть.

Вице-премьер России Александр Новак отметил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые примут решение об установлении цен на неё, поскольку это нецелесообразно для российской экономики.