Канцлер ФРГ Шольц выступил против применения ядерного оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против применения ядерного оружия. О его позиции заявил заместитель пресс-секретаря германского правительства Вольфганг Бюхнер.

«Канцлер чётко выступает против использования ядерного оружия», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского о «превентивном ударе» по России.

Ранее Зеленский заявил, что страны Североатлантического альянса должны нанести превентивные удары по России для того, чтобы исключить якобы возможность применения Москвой ядерного оружия.

Официальный представитель Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Стефан Дюжаррик заявил, что позиция всемирной организации о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте сохраняется.