Узнать больше

Канцлер ФРГ Шольц выступил против применения ядерного оружия

Короткая ссылка
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против применения ядерного оружия. О его позиции заявил заместитель пресс-секретаря германского правительства Вольфганг Бюхнер.
Канцлер ФРГ Шольц выступил против применения ядерного оружия
  • Gettyimages.ru

«Канцлер чётко выступает против использования ядерного оружия», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского о «превентивном ударе» по России.

Ранее Зеленский заявил, что страны Североатлантического альянса должны нанести превентивные удары по России для того, чтобы исключить якобы возможность применения Москвой ядерного оружия.

Официальный представитель Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Стефан Дюжаррик заявил, что позиция всемирной организации о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте сохраняется.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить