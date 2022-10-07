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Глава Литвы Науседа призвал Европу выстроить надёжную систему устрашения России

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Литовский лидер Гитанас Науседа заявил, что Европе необходимо выстроить надёжную систему устрашения России.
Глава Литвы Науседа призвал Европу выстроить надёжную систему устрашения России
  • Gettyimages.ru

Он объяснил, что Европа должна выстроить систему устрашения Москвы, чтобы у неё не возникало желания проверить возможность Запада отвечать. 

«Так что устрашение, устрашение, как можно больше устрашения... Мы должны быть сильными и не давать нами манипулировать», — передаёт РИА Новости слова президента.

3 октября МИД Литвы объявил о высылке из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя.

В ответ 5 октября МИД России заявил, что временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене должна покинуть российскую территорию в пятидневный срок.

Кроме того, Россия замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве в связи с враждебной линией Литвы в гуманитарных связях.

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