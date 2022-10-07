Глава Литвы Науседа призвал Европу выстроить надёжную систему устрашения России

Литовский лидер Гитанас Науседа заявил, что Европе необходимо выстроить надёжную систему устрашения России.

Он объяснил, что Европа должна выстроить систему устрашения Москвы, чтобы у неё не возникало желания проверить возможность Запада отвечать.

«Так что устрашение, устрашение, как можно больше устрашения... Мы должны быть сильными и не давать нами манипулировать», — передаёт РИА Новости слова президента.

3 октября МИД Литвы объявил о высылке из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя.

В ответ 5 октября МИД России заявил, что временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене должна покинуть российскую территорию в пятидневный срок.

Кроме того, Россия замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве в связи с враждебной линией Литвы в гуманитарных связях.