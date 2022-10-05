Россия замораживает деятельность культурного центра Литвы в Москве
- РИА Новости
Речь идёт о так называемом Доме Балтрушайтиса.
«В зависимости от других недружественных шагов Вильнюса мы оставляем за собой право на дополнительные меры воздействия», — говорится в сообщении МИД.
Кроме того, временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене должна покинуть российскую территорию в пятидневный срок.
Решение принято в ответ на необоснованную высылку временного поверенного в делах Российской Федерации в Литовской Республике.