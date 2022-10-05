Россия замораживает деятельность культурного центра Литвы в Москве

Россия в связи с враждебной линией Литвы в гуманитарных связях замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве, сообщил российский МИД.

Речь идёт о так называемом Доме Балтрушайтиса.

«В зависимости от других недружественных шагов Вильнюса мы оставляем за собой право на дополнительные меры воздействия», — говорится в сообщении МИД.

Кроме того, временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене должна покинуть российскую территорию в пятидневный срок.

Решение принято в ответ на необоснованную высылку временного поверенного в делах Российской Федерации в Литовской Республике.