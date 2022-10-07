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The Federalist: членство Украины в НАТО обернётся катастрофическими последствиями для США

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Возможное принятие Украины в НАТО может обернуться катастрофическими последствиями для США. Об этом заявил вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together и ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл.
The Federalist: членство Украины в НАТО обернётся катастрофическими последствиями для США
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По его словам, в соответствии с Пятой статьёй договора Североатлантического альянса принятие Киева означало бы вовлечение «сынов и дочерей Америки» в противостояние с обладающей ядерным оружием Россией.

«Глупо тратить десятки миллиардов на расширение НАТО за счёт Украины или других европейских стран во времена рекордной инфляции», — пишет Колдуэлл.

Он также отметил проблемы государственного долга в $30 трлн и растущих угроз со стороны Китая.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал все страны мира обратить внимание на слова Зеленского о превентивном ударе по территории России.

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