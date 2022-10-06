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Песков: на заявление Зеленского должны обратить внимание все страны мира

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Все страны мира должны обратить внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по территории России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: на заявление Зеленского должны обратить внимание все страны мира
  • РИА Новости

«Это то заявление президента Зеленского, на которое должны обратить внимание все страны мира. Особенно на это заявление Зеленского должны обратить внимание США, Великобритания, страны Евросоюза», — сказал он РИА Новости.

Зеленский ранее заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.

В Кремле неоднократно отмечали, что Россия может применить ядерное вооружение только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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