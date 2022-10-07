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Власти Японии объявили о намерении расширить санкции против России в связи с референдумами

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Япония расширит список индивидуальных санкций в отношении России в связи с присоединением новых регионов.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара.

«По итогам заседания кабинета министров было принято решение о введении новых дополнительных санкций, а именно замораживание активов представителей указанных четырёх регионов, а также российских официальных лиц», — приводит его слова ТАСС.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырёх новых регионов в состав России.

Перед этим документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.

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