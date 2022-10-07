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«Рёнхап»: США и Корея проведут совместные морские учения в ответ на ракетные пуски КНДР

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Республика Корея и США проведут совместные морские учения 7-8 октября в ответ на ракетные пуски КНДР.

Об этом сообщает «Рёнхап».

«Мы продолжим укреплять операционный потенциал и боеготовность в ответ на любые провокации Северной Кореи с помощью совместных учений с участием ударной группы авианосца «Рональд Рейган», который снова прибыл к Корейскому полуострову», — заявили в Комитете начальников штабов вооружённых сил Южной Кореи.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с осуждением ракетных пусков со стороны Северной Кореи.

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