Центральное командование США заявило об уничтожении главаря ИГ в Сирии
Об этом сообщило центральное командование США.
«Сегодня, около 6:32 вечера по местному времени в Сирии, военные США совершили успешный авиаудар на севере Сирии, уничтожив обоих Абу-Хашума аль-Умави, заместителя главаря в Сирии, а также ещё одного высокопоставленного представителя ИГ», — говорится в заявлении в Twitter.
Американские военные не пострадали в ходе проведения операции.
Ранее президент США Джо Байден прокомментировал ликвидацию главаря террористической группировки «Исламское государство» Махера аль-Агаля в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.