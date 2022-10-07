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Центральное командование США заявило об уничтожении главаря ИГ в Сирии

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В результате авиаудара в Сирии был ликвидирован один из главарей ИГ* и его сообщник.

Об этом сообщило центральное командование США.

«Сегодня, около 6:32 вечера по местному времени в Сирии, военные США совершили успешный авиаудар на севере Сирии, уничтожив обоих Абу-Хашума аль-Умави, заместителя главаря в Сирии, а также ещё одного высокопоставленного представителя ИГ», — говорится в заявлении в Twitter.

Американские военные не пострадали в ходе проведения операции.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал ликвидацию главаря террористической группировки «Исламское государство» Махера аль-Агаля в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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