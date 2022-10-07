Конгрессмен Стюарт: без понимания стратегии Байдена нельзя бесконечно финансировать Киев
«Конгресс не может продолжать бесконечно финансировать Украину без понимания стратегии Байдена по завершению военных действий», — заявил Стюарт.
Он отметил, что Байден продолжает выделять миллиарды на помощь Украине, при этом не имея стратегии предотвращения конфронтации.
8 сентября Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.
Также пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на $1,1 млрд. В том числе он будет включать 18 РСЗО HIMARS.