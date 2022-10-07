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Конгрессмен Стюарт: без понимания стратегии Байдена нельзя бесконечно финансировать Киев

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Конгресс США не может продолжать бесконечно финансировать Украину без понимания стратегии американского президента Джо Байдена, заявил член палаты представителей Крис Стюарт.

«Конгресс не может продолжать бесконечно финансировать Украину без понимания стратегии Байдена по завершению военных действий», — заявил Стюарт.

Он отметил, что Байден продолжает выделять миллиарды на помощь Украине, при этом не имея стратегии предотвращения конфронтации.

8 сентября Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.

Также пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на $1,1 млрд. В том числе он будет включать 18 РСЗО HIMARS.

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