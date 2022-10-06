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Трасс назвала Макрона другом Великобритании

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что считает президента Франции Эммануэля Макрона другом Соединённого Королевства.

В комментарии Sky News она отметила, что тесно сотрудничает с французским лидером, в частности, в сфере энергетической безопасности.

Корреспондент телеканала спросил Трасс, считает ли британский премьер Макрона другом страны.

«Да, он друг», — ответила Трасс.

25 августа проходила предвыборная кампания Консервативной партии, в ходе которой обоим кандидатам был задан вопрос: «Президент Макрон — друг или враг?»

Тогда Трасс заявила, что неясно, является ли французский президент Эммануэль Макрон другом Британии.

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