Трасс назвала Макрона другом Великобритании
В комментарии Sky News она отметила, что тесно сотрудничает с французским лидером, в частности, в сфере энергетической безопасности.
Корреспондент телеканала спросил Трасс, считает ли британский премьер Макрона другом страны.
«Да, он друг», — ответила Трасс.
25 августа проходила предвыборная кампания Консервативной партии, в ходе которой обоим кандидатам был задан вопрос: «Президент Макрон — друг или враг?»
Тогда Трасс заявила, что неясно, является ли французский президент Эммануэль Макрон другом Британии.