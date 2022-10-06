В Пентагоне заявили, что не готовы к военным действиям против КНДР из-за ракетных пусков
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«Я думаю, мы продолжим тесно сотрудничать с Японией и Южной Кореей. Мы сосредоточены на сохранении свободных и открытых регионов Индийского и Тихого океанов... Мы призываем Северную Корею работать в том же направлении», — цитирует его ТАСС.
При этом, по словам Райдера, США готовы «ответить надлежащим образом» на возможные провокации со стороны КНДР.
Накануне стало известно, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты.
В ответ на это Южная Корея и США осуществили испытания четырёх ракет класса «земля — земля».