Узнать больше

В Пентагоне заявили, что не готовы к военным действиям против КНДР из-за ракетных пусков

Короткая ссылка
США не готовы к военным действиям против Северной Кореи на фоне участившихся ракетных пусков, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
В Пентагоне заявили, что не готовы к военным действиям против КНДР из-за ракетных пусков
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, мы продолжим тесно сотрудничать с Японией и Южной Кореей. Мы сосредоточены на сохранении свободных и открытых регионов Индийского и Тихого океанов... Мы призываем Северную Корею работать в том же направлении», — цитирует его ТАСС.

При этом, по словам Райдера, США готовы «ответить надлежащим образом» на возможные провокации со стороны КНДР.

Накануне стало известно, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты.

В ответ на это Южная Корея и США осуществили испытания четырёх ракет класса «земля — земля».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить