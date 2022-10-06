В Пентагоне заявили о готовности «ответить надлежащим образом» на провокации КНДР
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«Мы продолжим вести тесные консультации с нашими союзниками и партнёрами и будем готовы ответить надлежащим образом на любые возможные будущие провокации Северной Кореи», — цитирует его ТАСС.
По словам Райдера, в Вашингтоне при этом по-прежнему привержены сохранению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, а также мира и стабильности во всём регионе.
Накануне стало известно, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты.
В ответ на это Южная Корея и США осуществили испытания четырёх ракет класса «земля — земля».
Одна из выпущенных в ходе совместных учений Южной Кореи и США ракет упала на военной базе.