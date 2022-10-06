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Американский военачальник Милли обсудил с главкомом ВСУ Залужным ход спецоперации

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Глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли обсудил с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным ход спецоперации России на Украине, следует из заявления официального представителя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС Соединённых Штатов Дэвида Батлера.
Американский военачальник Милли обсудил с главкомом ВСУ Залужным ход спецоперации
  • AP

«Они обсудили продолжающееся неспровоцированное вторжение России на Украину и обменялись взглядами и оценками. Председатель подтвердил прочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — приводит текст сообщения ТАСС.

Американский военачальник назвал Украину ключевым партнёром для НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал слова Зеленского призывом к мировой войне.

В Кремле неоднократно отмечали, что Россия может применить ядерное вооружение только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.

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