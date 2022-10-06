Медведев призвал психиатров заняться Зеленским из-за его слов об ударах НАТО по России

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который призвал НАТО нанести превентивные удары по России.

«Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил ещё больших бед для своего народа и всех остальных», — написал Медведев в Telegram.

Ранее Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.

В Кремле неоднократно отмечали, что Россия может применить ядерное вооружение только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.

Там заявили, что слова украинского президента — не что иное, как призыв к началу мировой войны.