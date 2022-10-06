Медведев призвал психиатров заняться Зеленским из-за его слов об ударах НАТО по России
- РИА Новости
«Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил ещё больших бед для своего народа и всех остальных», — написал Медведев в Telegram.
Ранее Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.
В Кремле неоднократно отмечали, что Россия может применить ядерное вооружение только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.
Там заявили, что слова украинского президента — не что иное, как призыв к началу мировой войны.