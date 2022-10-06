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Медведев призвал психиатров заняться Зеленским из-за его слов об ударах НАТО по России

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Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который призвал НАТО нанести превентивные удары по России.
Медведев призвал психиатров заняться Зеленским из-за его слов об ударах НАТО по России
  • РИА Новости

«Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил ещё больших бед для своего народа и всех остальных», — написал Медведев в Telegram.

Ранее Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.

В Кремле неоднократно отмечали, что Россия может применить ядерное вооружение только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.

Там заявили, что слова украинского президента — не что иное, как призыв к началу мировой войны.

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