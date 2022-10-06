Евросоюз временно вывел из-под санкций транспортировку нефти с «Сахалина-2» в Японию

Евросоюз до 5 июня 2023 года вывел из-под санкций транспортировку морским транспортом в Японию нефти с «Сахалина-2».

РИА Новости

Об этом говорится в документе о санкциях против России, опубликованном в Официальном журнале ЕС. Ранее правительство России разрешило передать японской компании Mitsubishi долю в размере 10% в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».