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Евросоюз временно вывел из-под санкций транспортировку нефти с «Сахалина-2» в Японию

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Евросоюз до 5 июня 2023 года вывел из-под санкций транспортировку морским транспортом в Японию нефти с «Сахалина-2».
Евросоюз временно вывел из-под санкций транспортировку нефти с «Сахалина-2» в Японию
  • РИА Новости

Об этом говорится в документе о санкциях против России, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

Ранее правительство России разрешило передать японской компании Mitsubishi долю в размере 10% в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».

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