Евросоюз временно вывел из-под санкций транспортировку нефти с «Сахалина-2» в Японию
Евросоюз до 5 июня 2023 года вывел из-под санкций транспортировку морским транспортом в Японию нефти с «Сахалина-2».
- РИА Новости
Об этом говорится в документе о санкциях против России, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
Ранее правительство России разрешило передать японской компании Mitsubishi долю в размере 10% в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».
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