Россия призвала страны — члены ООН принять итоги референдумов

Москва призывает страны — члены ООН принять итоги референдумов о вхождении республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России, заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

«Призываем государства — члены ООН принять новую неизбежную реальность, продиктованную самой жизнью и опирающуюся на свободное волеизъявление людей», — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, вне зависимости от желаний Запада правда пробьёт себе дорогу — попытки отрицать новую реальность уйдут в небытие, а воля людей останется.

30 сентября российский лидер Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырёх новых регионов в состав России.