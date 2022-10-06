Россия призвала страны — члены ООН принять итоги референдумов
- РИА Новости
«Призываем государства — члены ООН принять новую неизбежную реальность, продиктованную самой жизнью и опирающуюся на свободное волеизъявление людей», — цитирует дипломата ТАСС.
По его словам, вне зависимости от желаний Запада правда пробьёт себе дорогу — попытки отрицать новую реальность уйдут в небытие, а воля людей останется.
30 сентября российский лидер Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.
5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырёх новых регионов в состав России.