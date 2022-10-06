В ООН сообщили, что Гутерреш продолжил контакты с Россией на высоком уровне
- AP
«Он продолжает поддерживать регулярные контакты с различными представителями российских и украинских властей на высоком уровне, как и ряд его заместителей и советников», — цитирует Дюжаррика ТАСС.
Он отметил, что в последнее время не было новых бесед между Гутеррешем и президентом России Владимиром Путиным.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все мировые лидеры, которые имеют контакт с президентом России Владимиром Путиным, должны поддерживать с ним диалог для урегулирования ситуации на Украине.