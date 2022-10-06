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В Евросоюзе ввели санкции против российской ЦИК

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России подпала под санкции Евросоюза.
В Евросоюзе ввели санкции против российской ЦИК
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Bychkov

Согласно данным, приведённым в официальном журнале ЕС, российская ЦИК несёт ответственность за организацию референдумов в республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях.

«Таким образом, (ЦИК. — RT) несёт ответственность за поддержку и осуществление действий и политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в сообщении.

30 сентября российский лидер Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.

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