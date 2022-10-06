РИА Новости: в Сирии начались боестолкновения в районе города Камышлы после высадки США
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«Несколько членов союзных сирийской армии сил пострадали в результате столкновений с американскими военными после того, как те осуществили высадку десанта в подконтрольной сирийской армии деревне Мулюк-Сарай», — сказал местный военный источник РИА Новости.
Он добавил, что американская сторона аргументировала высадку десанта намерениями ликвидировать одного из членов террористической группировки «Исламское государство»*.
«Но в итоге они убили обычного пастуха», — отметил собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, военные США похитили нескольких членов союзных сирийской армии сил.
Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что находящиеся под опекой США боевики начали наращивать активность в САР.
По его словам, с 1 августа 2022 года боевики осуществили восемь обстрелов позиций правительственных сил.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.