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РИА Новости: в Сирии начались боестолкновения в районе города Камышлы после высадки США

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После высадки американского десанта на северо-востоке Сирии в районе города Камышлы начались вооружённые боестолкновения.
РИА Новости: в Сирии начались боестолкновения в районе города Камышлы после высадки США
  • Legion-Media
  • © SGT. MATTHEW CALLAHAN

«Несколько членов союзных сирийской армии сил пострадали в результате столкновений с американскими военными после того, как те осуществили высадку десанта в подконтрольной сирийской армии деревне Мулюк-Сарай», — сказал местный военный источник РИА Новости.

Он добавил, что американская сторона аргументировала высадку десанта намерениями ликвидировать одного из членов террористической группировки «Исламское государство»*.

«Но в итоге они убили обычного пастуха», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, военные США похитили нескольких членов союзных сирийской армии сил.

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что находящиеся под опекой США боевики начали наращивать активность в САР.

По его словам, с 1 августа 2022 года боевики осуществили восемь обстрелов позиций правительственных сил.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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