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Песков назвал констатацией реальности заявление Маска о востоке Украины

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал констатацией реальности заявление американского бизнесмена Илона Маска о том, что жители ряда регионов востока Украины предпочитают Россию.
Песков назвал констатацией реальности заявление Маска о востоке Украины
  • РИА Новости

«Это констатация реальности, скорее», — отметил Песков, добавив, что «это действительно реальное положение дел».

Представитель Кремля подчеркнул, что на востоке Украины «испокон веков жило население, которое было русскими носителями».

Также он заявил, что те люди, которые способны к анализу информации, приходят к такому выводу. 

Ранее Маск заявил, что люди, проживающие на востоке Украины, предпочитают Россию.

Таким образом он ответил на слова сенатора США Линдси Грэма, раскритиковавшего его план мирного урегулирования конфликта.

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