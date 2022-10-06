МИД: россияне не пострадали в результате землетрясения в Иране

Граждан России нет среди пострадавших в результате землетрясения в Иране. Об этом сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра МИД России.

«По предварительной информации, граждан России среди пострадавших нет», — говорится в сообщении в Telegram.

По данным ведомства, в результате землетрясения в иранской провинции Западный Азербайджан 530 человек получили травмы, из них 135 госпитализированы, разрушены более 300 домов.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения на северо-западе Ирана пострадали по меньшей мере 390 человек.