МИД: россияне не пострадали в результате землетрясения в Иране
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«По предварительной информации, граждан России среди пострадавших нет», — говорится в сообщении в Telegram.
По данным ведомства, в результате землетрясения в иранской провинции Западный Азербайджан 530 человек получили травмы, из них 135 госпитализированы, разрушены более 300 домов.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения на северо-западе Ирана пострадали по меньшей мере 390 человек.