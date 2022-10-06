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МИД: россияне не пострадали в результате землетрясения в Иране

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Граждан России нет среди пострадавших в результате землетрясения в Иране. Об этом сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра МИД России.
МИД: россияне не пострадали в результате землетрясения в Иране
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

«По предварительной информации, граждан России среди пострадавших нет», — говорится в сообщении в Telegram.

По данным ведомства, в результате землетрясения в иранской провинции Западный Азербайджан 530 человек получили травмы, из них 135 госпитализированы, разрушены более 300 домов. 

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения на северо-западе Ирана пострадали по меньшей мере 390 человек.

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