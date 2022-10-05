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Fars: около 400 человек пострадали из-за землетрясения в Иране

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В результате землетрясения на северо-западе Ирана пострадали по меньшей мере 390 человек.
Fars: около 400 человек пострадали из-за землетрясения в Иране
  • AFP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

«К настоящему моменту общее число пострадавших составляет 390 человек, из них 135 были госпитализированы», — говорится в материале.

Уточняется, что информация о возможных жертвах не поступала.

Также отмечается, около 25 домов получили от 50 до 100% повреждений.

Как ранее сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в 00:21 по времени UTC (03:21 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 15 км к юго-востоку от населённого пункта Хой в провинции Западный Азербайджан. Очаг залегал на глубине 5 км.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,4 на северо-западе Ирана.

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