Fars: около 400 человек пострадали из-за землетрясения в Иране
- AFP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.
«К настоящему моменту общее число пострадавших составляет 390 человек, из них 135 были госпитализированы», — говорится в материале.
Уточняется, что информация о возможных жертвах не поступала.
Также отмечается, около 25 домов получили от 50 до 100% повреждений.
Как ранее сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в 00:21 по времени UTC (03:21 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 15 км к юго-востоку от населённого пункта Хой в провинции Западный Азербайджан. Очаг залегал на глубине 5 км.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,4 на северо-западе Ирана.