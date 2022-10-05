Fars: около 400 человек пострадали из-за землетрясения в Иране

В результате землетрясения на северо-западе Ирана пострадали по меньшей мере 390 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

«К настоящему моменту общее число пострадавших составляет 390 человек, из них 135 были госпитализированы», — говорится в материале.

Уточняется, что информация о возможных жертвах не поступала.

Также отмечается, около 25 домов получили от 50 до 100% повреждений.

Как ранее сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в 00:21 по времени UTC (03:21 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 15 км к юго-востоку от населённого пункта Хой в провинции Западный Азербайджан. Очаг залегал на глубине 5 км.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,4 на северо-западе Ирана.