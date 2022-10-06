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Deník N: эмир Катара Аль Тани досрочно прервал визит в Чехию

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Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани досрочно прервал свой визит в Чехию. Об этом пишет чешский портал Deník N со ссылкой на дипломатические источники.
Deník N: эмир Катара Аль Тани досрочно прервал визит в Чехию
  • AP
  • © Petr David Josek

Отмечается, что Аль Тани прибыл в Чехию 5 октября с запланированным трёхдневным визитом. Он был приглашён президентом республики Милошем Земаном.

Однако в тот же день эмир Катара покинул Чехию. По данным источников, Аль Тани «выдвинул требования, которые чешская дипломатия не смогла удовлетворить».

Ранее госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил о готовности страны стабильно поставлять в европейские государства 12—15 млн т природного газа, если Европа по-прежнему будет испытывать трудности с другими источниками энергоресурсов.

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