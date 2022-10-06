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Daily Mail: британский премьер Трасс стала героем мемов из-за выступления на синем фоне

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Британский премьер-министр Лиз Трасс стала героем мемов в социальных сетях из-за своего выступления на синем фоне. Об этом пишет газета Daily Mail.
Daily Mail: британский премьер Трасс стала героем мемов из-за выступления на синем фоне
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

Отмечается, что на конференции Консервативной партии, где выступала Трасс, позади неё на экране был синий фон. Это позволило пользователям без труда редактировать фотографию Трасс с этой конференции.

Так, представители оппозиционной Лейбористской партии разместили в соцсетях несколько отредактированных фотографий, после чего к этому подключились и другие пользователи сети.

В статье Daily Mail говорится, что премьер Британии стала объектом «безжалостных насмешек», в том числе в соцсетях появились мемы с «гримасничающей» Трасс на фоне горящего дома, на фоне картины с изображением ада и на фоне руин города, а также на фоне персонажей анимационных фильмов.

Ранее Daily Express писала, что бывший глава Минфина Британии, миллиардер Риши Сунак пришёл на дебаты в дырявом ботинке, из-за чего «люди смеялись» над ним.

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