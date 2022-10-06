Daily Mail: британский премьер Трасс стала героем мемов из-за выступления на синем фоне

Британский премьер-министр Лиз Трасс стала героем мемов в социальных сетях из-за своего выступления на синем фоне. Об этом пишет газета Daily Mail.

Отмечается, что на конференции Консервативной партии, где выступала Трасс, позади неё на экране был синий фон. Это позволило пользователям без труда редактировать фотографию Трасс с этой конференции.

Так, представители оппозиционной Лейбористской партии разместили в соцсетях несколько отредактированных фотографий, после чего к этому подключились и другие пользователи сети.

В статье Daily Mail говорится, что премьер Британии стала объектом «безжалостных насмешек», в том числе в соцсетях появились мемы с «гримасничающей» Трасс на фоне горящего дома, на фоне картины с изображением ада и на фоне руин города, а также на фоне персонажей анимационных фильмов.

Ранее Daily Express писала, что бывший глава Минфина Британии, миллиардер Риши Сунак пришёл на дебаты в дырявом ботинке, из-за чего «люди смеялись» над ним.