Daily Express: кандидат в премьеры Британии Сунак пришёл на дебаты в дырявом ботинке
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По данным газеты, Сунак выступал на дебатах со своей оппоненткой, главой МИД Британии Лиз Трасс, в Дарлингтоне.
Отмечается, что Сунак был в чёрном костюме и галстуке, но в дырявом ботинке. Фотограф запечатлел дырку на подошве его обуви, также ботинок был порван сбоку.
В статье говорится, что из-за такой неопрятности «люди смеялись над миллиардером Сунаком».
Ранее в Великобритании отложили начало почтового голосования за кандидатуру премьер-министра страны из-за риска взлома.