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Daily Express: кандидат в премьеры Британии Сунак пришёл на дебаты в дырявом ботинке

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Кандидат в премьер-министры Великобритании, бывший глава Минфина Риши Сунак пришёл на дебаты в дырявом ботинке. Об этом пишет Daily Express.
Daily Express: кандидат в премьеры Британии Сунак пришёл на дебаты в дырявом ботинке
  • Gettyimages.ru
  • © Ben Birchall - PA Images

По данным газеты, Сунак выступал на дебатах со своей оппоненткой, главой МИД Британии Лиз Трасс, в Дарлингтоне. 

Отмечается, что Сунак был в чёрном костюме и галстуке, но в дырявом ботинке. Фотограф запечатлел дырку на подошве его обуви, также ботинок был порван сбоку.

В статье говорится, что из-за такой неопрятности «люди смеялись над миллиардером Сунаком». 

Ранее в Великобритании отложили начало почтового голосования за кандидатуру премьер-министра страны из-за риска взлома.

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