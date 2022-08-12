Daily Express: кандидат в премьеры Британии Сунак пришёл на дебаты в дырявом ботинке

Кандидат в премьер-министры Великобритании, бывший глава Минфина Риши Сунак пришёл на дебаты в дырявом ботинке. Об этом пишет Daily Express.

По данным газеты, Сунак выступал на дебатах со своей оппоненткой, главой МИД Британии Лиз Трасс, в Дарлингтоне.

Отмечается, что Сунак был в чёрном костюме и галстуке, но в дырявом ботинке. Фотограф запечатлел дырку на подошве его обуви, также ботинок был порван сбоку.

В статье говорится, что из-за такой неопрятности «люди смеялись над миллиардером Сунаком».

Ранее в Великобритании отложили начало почтового голосования за кандидатуру премьер-министра страны из-за риска взлома.