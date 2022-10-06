Историк объяснил выделение Еврокомиссией €13 млн на развитие инфраструктуры на Западных Балканах

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление Еврокомиссии о том, что она потратит €13 млн на развитие инфраструктуры на Западных Балканах.

«Речь идёт о том, что ЕС точечно усиливает свои позиции в непростом для себя регионе. Здесь далеко не все разделяют антироссийские настроения», — отмечает Шаповалов.

Историк уточнил, что в Боснии прошли выборы, итогом которых стало усиление «позиции тех сил... которые выступают за нормализацию отношений с Россией и сближение с Россией».

«Эти средства пойдут на цели, направленные на борьбу с так называемым российским влиянием, направленные на поддержку антироссийских нарративов, поддержку тех сил, которые борются с Россией», — считает он.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия потратит €13 млн на развитие инфраструктуры на Западных Балканах.