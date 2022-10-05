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КАН: экс-премьер Израиля Нетаньяху госпитализирован в Иерусалиме

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В Иерусалиме госпитализировали лидера главной оппозиционной партии «Ликуд», бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания КАН.
КАН: экс-премьер Израиля Нетаньяху госпитализирован в Иерусалиме
  • РИА Новости

«Лидер оппозиции доставлен в больницу Шеарей Цедек, он чувствует себя хорошо», — приводит заявление РИА Новости.

Уточняется, что в данный момент политик проходит полное медицинское обследование после того, как ему стало плохо во время молитвы.

Ранее агентство DPA со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц получил положительный результат теста на коронавирус, у него наблюдаются лёгкие симптомы.

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