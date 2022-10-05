Гаврилов назвал ничтожными заявления ЕС о передаче Украине вооружений для самообороны

Заявления западных политиков о поставках оружия на Украину для самообороны являются юридически ничтожными, вооружения могут быть использованы против территории России. Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Заявления со стороны Запада о том, что вооружения поставляются в рамках права Украины на самооборону, являются юридически ничтожными», — приводит ТАСС его слова на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Гаврилов добавил, что о самообороне не может идти и речи, так как украинские военачальники допускают возможность нападения на объекты в глубине России.

Ранее Гаврилов заявил, что Россия предостерегает США и Великобританию от опрометчивых шагов, способных приблизить ситуацию вокруг Украины к опасной черте.