Гаврилов назвал ничтожными заявления ЕС о передаче Украине вооружений для самообороны
- РИА Новости
«Заявления со стороны Запада о том, что вооружения поставляются в рамках права Украины на самооборону, являются юридически ничтожными», — приводит ТАСС его слова на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Гаврилов добавил, что о самообороне не может идти и речи, так как украинские военачальники допускают возможность нападения на объекты в глубине России.
Ранее Гаврилов заявил, что Россия предостерегает США и Великобританию от опрометчивых шагов, способных приблизить ситуацию вокруг Украины к опасной черте.