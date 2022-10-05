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Земан заявил, что Европа должна дать «военный ответ» в случае применения ТЯО на Украине

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Президент Чехии Милош Земан считает, что в случае применения на Украине тактического ядерного оружия страны Европы «и не только» должны реагировать «решительным военным ответом». Об этом он сказал по итогам переговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Земан заявил, что Европа должна дать «военный ответ» в случае применения ТЯО на Украине
  • Gettyimages.ru

«Риск ядерного конфликта велик из-за угроз использовать тактическое ядерное оружие на Украине. Считаю, что в данной ситуации европейские и не только европейские государства должны были бы реагировать решительным военным ответом», — цитирует Земана ТАСС.

По его словам, международное сообщество должно было направить руководству России предупреждение, что если на украинской территории будет применено ядерное оружие, то «последует реакция не только дипломатическая, но и военная со всеми вытекающими последствиями».

В Кремле неоднократно отмечали, что Россия может применить ядерное вооружение только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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