Земан заявил, что Европа должна дать «военный ответ» в случае применения ТЯО на Украине
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«Риск ядерного конфликта велик из-за угроз использовать тактическое ядерное оружие на Украине. Считаю, что в данной ситуации европейские и не только европейские государства должны были бы реагировать решительным военным ответом», — цитирует Земана ТАСС.
По его словам, международное сообщество должно было направить руководству России предупреждение, что если на украинской территории будет применено ядерное оружие, то «последует реакция не только дипломатическая, но и военная со всеми вытекающими последствиями».
В Кремле неоднократно отмечали, что Россия может применить ядерное вооружение только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.