EU Observer: российская компания «Алроса» исключена из нового пакета санкций
- РИА Новости
Об этом пишет издание EU Observer со ссылкой на европейских дипломатов.
«Алроса» была исключена из нового пакета санкций, подписанного в Брюсселе в среду утром», — пишет издание.
В материале отмечается, что данное решение было принято после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Антверпенского Алмазного Центра предупредили об «ударе» по крупнейшей алмазной бирже в случае санкций против компании.
В конце сентября в Евросоюзе заявили о намерении запретить ввоз из России стальной продукции и драгоценных металлов.