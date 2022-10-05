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EU Observer: российская компания «Алроса» исключена из нового пакета санкций

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Евросоюз не включил в новый пакет санкций против России группу российских алмазодобывающих компаний «Алроса».
EU Observer: российская компания «Алроса» исключена из нового пакета санкций
  • РИА Новости

Об этом пишет издание EU Observer со ссылкой на европейских дипломатов.

«Алроса» была исключена из нового пакета санкций, подписанного в Брюсселе в среду утром», — пишет издание.

В материале отмечается, что данное решение было принято после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Антверпенского Алмазного Центра предупредили об «ударе» по крупнейшей алмазной бирже в случае санкций против компании.

В конце сентября в Евросоюзе заявили о намерении запретить ввоз из России стальной продукции и драгоценных металлов.

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