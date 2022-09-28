Politico рассказала о планах ЕС запретить ввоз туалетной бумаги и косметики из России

Газета Politico рассказала о планах Евросоюза запретить ввоз туалетной бумаги и косметики из России в рамках нового пакета санкций. Издание ссылается на документ Еврокомиссии.

Ограничения также могут ввести на ввоз из России в ЕС средств для бритья, дезодорантов и мыла.

Кроме того, могут быть введены персональные санкции в отношении общественного деятеля, политолога Александра Дугина, лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, а также главы концерна «Калашников» Алана Лушникова.

Также под санкции может попасть ввоз компонентов полупроводников, микросхем, самолётов и некоторых элементов, используемых в ювелирной промышленности.

В статье утверждается, что также рестрикции направлены на то, чтобы воздействовать на российскую сталелитейную промышленность.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о намерении Оттавы ввести новые антироссийские санкции из-за референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.