Politico рассказала о планах ЕС запретить ввоз туалетной бумаги и косметики из России
Ограничения также могут ввести на ввоз из России в ЕС средств для бритья, дезодорантов и мыла.
Кроме того, могут быть введены персональные санкции в отношении общественного деятеля, политолога Александра Дугина, лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, а также главы концерна «Калашников» Алана Лушникова.
Также под санкции может попасть ввоз компонентов полупроводников, микросхем, самолётов и некоторых элементов, используемых в ювелирной промышленности.
В статье утверждается, что также рестрикции направлены на то, чтобы воздействовать на российскую сталелитейную промышленность.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о намерении Оттавы ввести новые антироссийские санкции из-за референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.