Володин считает, что США не планируют возвращать превысивший $31 трлн госдолг
- РИА Новости
«США будут делать всё, чтобы решить сегодняшние проблемы за счёт кого-то.
В сложившейся ситуации — это Евросоюз. Пузырь, надуваемый при помощи долларового печатного станка, рискует лопнуть. Пострадают экономики других стран», — написал он в Telegram.
Володин подчеркнул, что в меньшей степени это коснётся суверенных государств, особенно тех, которые не находятся в зависимости от доллара США.
Согласно данным американского Минфина, государственный долг США впервые в истории превысил $31 трлн.
Как отметила представитель МИД России Мария Захарова, госдолг США является реальным показателем «исключительности».