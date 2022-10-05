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Володин считает, что США не планируют возвращать превысивший $31 трлн госдолг

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Запредельный рост госдолга США, который превысил $31 трлн, говорит о том, что Вашингтон не планирует его возвращать. Такое мнение выразил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
Володин считает, что США не планируют возвращать превысивший $31 трлн госдолг
  • РИА Новости

«США будут делать всё, чтобы решить сегодняшние проблемы за счёт кого-то.
В сложившейся ситуации — это Евросоюз. Пузырь, надуваемый при помощи долларового печатного станка, рискует лопнуть. Пострадают экономики других стран», — написал он в Telegram.

Володин подчеркнул, что в меньшей степени это коснётся суверенных государств, особенно тех, которые не находятся в зависимости от доллара США.

Согласно данным американского Минфина, государственный долг США впервые в истории превысил $31 трлн.

Как отметила представитель МИД России Мария Захарова, госдолг США является реальным показателем «исключительности».

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