Французский регулятор заявил, что газохранилища во Франции заполнены более чем на 99%

Французский Комитет по регулированию энергетики заявил, что газохранилища во Франции заполнены более чем на 99%.

«Кампания по заполнению хранилищ на зиму 2022/2023 года завершается при заполнении более чем на 99%», — сказано в заявлении регулятора.

Уточняется, что страна готова к предстоящей зиме, однако не исключена возможность напряжённых ситуаций в зависимости от условий прохождения зимнего периода.

В материале также сказано, что высокая цена на газ негативно сказывается на торговом балансе и госбюджете государства, а также что необходимы «масштабные коллективные усилия по сокращению потребления энергии».

Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что газохранилища в Германии заполнены на 92,08%.