Политолог Светов назвал смешной сумму, выделенную США для проектов в Центральной Азии

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT намерение США выделить $15,2 млн для «сокращения зависимости» Центральной Азии от России.

«$15 млн — это просто смешно звучит, потому что, если сравнить товарооборот между Россией и этими странами, куда американцы хотят влезть, он исчисляется в миллиардах долларов», — считает политолог.

По его словам, «американцы, как только распался Советский Союз, сразу полезли туда».

«Они постоянно туда лезут и пытаются там закрепиться. Тем более, потеряв Афганистан, они ищут замену точки опоры», — сказал Светов.

Ранее стало известно, что агентство США по международному развитию намерено увеличить бюджет программы мероприятий в сфере торговли в Центральной Азии на $15,2 млн. Как отмечается в документе ведомства, с которым ознакомился RT, агентство стремится «помочь региону отказаться от зависимости» от России.