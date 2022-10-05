Политолог Светов назвал смешной сумму, выделенную США для проектов в Центральной Азии
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«$15 млн — это просто смешно звучит, потому что, если сравнить товарооборот между Россией и этими странами, куда американцы хотят влезть, он исчисляется в миллиардах долларов», — считает политолог.
По его словам, «американцы, как только распался Советский Союз, сразу полезли туда».
«Они постоянно туда лезут и пытаются там закрепиться. Тем более, потеряв Афганистан, они ищут замену точки опоры», — сказал Светов.
Ранее стало известно, что агентство США по международному развитию намерено увеличить бюджет программы мероприятий в сфере торговли в Центральной Азии на $15,2 млн. Как отмечается в документе ведомства, с которым ознакомился RT, агентство стремится «помочь региону отказаться от зависимости» от России.