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AFP: правительство Франции запустило процесс национализации энергетической компании EDF

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Правительство Франции запустило процесс национализации энергетической компании Électricité de France (EDF), сообщает AFP.
AFP: правительство Франции запустило процесс национализации энергетической компании EDF
  • AFP

«Французское правительство во вторник официально запустило процесс национализации корпорации EDF», — говорится в сообщении.

Сейчас государство контролирует 84% акций корпорации. Уже размещено публичное предложение выкупить остальные 16% акций компании, сумма сделки составит €9,7 млрд.

Ранее Министерство экономики Германии заявило, что переход под государственный контроль компании Uniper нужен для обеспечения энергобезопасности ФРГ.

Также Spiegel сообщил, что германия национализирует дочернюю компанию «Газпрома» Sefe.

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