AFP: правительство Франции запустило процесс национализации энергетической компании EDF

Правительство Франции запустило процесс национализации энергетической компании Électricité de France (EDF), сообщает AFP.

«Французское правительство во вторник официально запустило процесс национализации корпорации EDF», — говорится в сообщении.

Сейчас государство контролирует 84% акций корпорации. Уже размещено публичное предложение выкупить остальные 16% акций компании, сумма сделки составит €9,7 млрд.

Ранее Министерство экономики Германии заявило, что переход под государственный контроль компании Uniper нужен для обеспечения энергобезопасности ФРГ.

Также Spiegel сообщил, что германия национализирует дочернюю компанию «Газпрома» Sefe.