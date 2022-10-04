AFP: правительство Франции запустило процесс национализации энергетической компании EDF
- AFP
«Французское правительство во вторник официально запустило процесс национализации корпорации EDF», — говорится в сообщении.
Сейчас государство контролирует 84% акций корпорации. Уже размещено публичное предложение выкупить остальные 16% акций компании, сумма сделки составит €9,7 млрд.
Ранее Министерство экономики Германии заявило, что переход под государственный контроль компании Uniper нужен для обеспечения энергобезопасности ФРГ.
Также Spiegel сообщил, что германия национализирует дочернюю компанию «Газпрома» Sefe.