Американский экономист Джеффри Сакс заявил о возможной причастности США к ЧП на «Северных потоках».

Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

Он считает, что «Северные потоки» были повреждены, чтобы «добить окончательно» европейскую экономику.

Сакс добавил, что есть информация о том, что в районе ЧП находились военные вертолёты США, базирующиеся в польском Гданьске.

Также он заявил, что в Вашингтоне ранее угрожали покончить с «Северным потоком».

Экономист рассказал, что его собеседники из разных стран мира считают, что США ответственны за произошедшее.

«Даже репортёры наших газет, которые занимаются этой темой, признавались мне в частном порядке: «Да, разумеется, это так, просто наши СМИ об этом помалкивают», — сказал Сакс.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор отметил, что заявления американских властей о непричастности США к инцидентам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» нелогичны.