военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Американский экономист Сакс заявил о причастности США к ЧП на «Северных потоках»

Короткая ссылка
Американский экономист Джеффри Сакс заявил о возможной причастности США к ЧП на «Северных потоках».
Американский экономист Сакс заявил о причастности США к ЧП на «Северных потоках»
  • AFP

Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

Он считает, что «Северные потоки» были повреждены, чтобы «добить окончательно» европейскую экономику.

Сакс добавил, что есть информация о том, что в районе ЧП находились военные вертолёты США, базирующиеся в польском Гданьске.

Также он заявил, что в Вашингтоне ранее угрожали покончить с «Северным потоком».

Экономист рассказал, что его собеседники из разных стран мира считают, что США ответственны за произошедшее. 

«Даже репортёры наших газет, которые занимаются этой темой, признавались мне в частном порядке: «Да, разумеется, это так, просто наши СМИ об этом помалкивают», — сказал Сакс.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор отметил, что заявления американских властей о непричастности США к инцидентам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» нелогичны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить