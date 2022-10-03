Премьер Финляндии заявила о наличии оснований для установки ограждений на границе с Россией
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Она отметила необходимость парламентского консенсуса в данном вопросе.
«Однако предпосылки для принятия решения имеются», — приводит РИА Новости слова Марин в ходе поездки в финский город Йоэнсуу.
Премьер Финляндии также выразила надежду, что решение о возможном строительстве ограждения будет принято быстро.
В августе Марин заявила о намерении правительства страны продолжать инвестировать в укрепление границы с Россией.