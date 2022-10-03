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Премьер Финляндии заявила о наличии оснований для установки ограждений на границе с Россией

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что у страны есть все основания для строительства ограждений на части государственной границы с Россией.
Премьер Финляндии заявила о наличии оснований для установки ограждений на границе с Россией
  • Gettyimages.ru

Она отметила необходимость парламентского консенсуса в данном вопросе.

«Однако предпосылки для принятия решения имеются», — приводит РИА Новости слова Марин в ходе поездки в финский город Йоэнсуу.

Премьер Финляндии также выразила надежду, что решение о возможном строительстве ограждения будет принято быстро.

В августе Марин заявила о намерении правительства страны продолжать инвестировать в укрепление границы с Россией.

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