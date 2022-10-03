военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Канада ввела санкции против Ирана

Короткая ссылка
Глава МИД Канады Мелани Жоли объявила о введении новых санкций в отношении Ирана за «систематическое нарушение прав человека», сообщили в канадском внешнеполитическом ведомстве.
Канада ввела санкции против Ирана
  • Gettyimages.ru

Как отметили в ведомстве, санкции, в частности, связаны со смертью задержанной из-за неправильного ношения хиджаба гражданки Ирана Махсы Амини.

«Эти новые меры основаны на существующем режиме санкций правительства Канады и включают в себя 25 физических и девять юридических лиц», — уточнили в канадском МИД.

В частности, в санкционный список попали командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, а также командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Исмаил Каани.

Ранее в Иране сотни людей вышли протестовать после смерти задержанной из-за неправильного ношения хиджаба Махсы Амини.

В ООН призвали Иран расследовать обстоятельства смерти 22-летней Махсы Амини.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить