Канада ввела санкции против Ирана

Глава МИД Канады Мелани Жоли объявила о введении новых санкций в отношении Ирана за «систематическое нарушение прав человека», сообщили в канадском внешнеполитическом ведомстве.

Как отметили в ведомстве, санкции, в частности, связаны со смертью задержанной из-за неправильного ношения хиджаба гражданки Ирана Махсы Амини.

«Эти новые меры основаны на существующем режиме санкций правительства Канады и включают в себя 25 физических и девять юридических лиц», — уточнили в канадском МИД.

В частности, в санкционный список попали командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, а также командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Исмаил Каани.

Ранее в Иране сотни людей вышли протестовать после смерти задержанной из-за неправильного ношения хиджаба Махсы Амини.

В ООН призвали Иран расследовать обстоятельства смерти 22-летней Махсы Амини.