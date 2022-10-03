Канада ввела санкции против Ирана
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Как отметили в ведомстве, санкции, в частности, связаны со смертью задержанной из-за неправильного ношения хиджаба гражданки Ирана Махсы Амини.
«Эти новые меры основаны на существующем режиме санкций правительства Канады и включают в себя 25 физических и девять юридических лиц», — уточнили в канадском МИД.
В частности, в санкционный список попали командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, а также командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Исмаил Каани.
Ранее в Иране сотни людей вышли протестовать после смерти задержанной из-за неправильного ношения хиджаба Махсы Амини.
В ООН призвали Иран расследовать обстоятельства смерти 22-летней Махсы Амини.