Лавров: США подчинили себе практически весь коллективный Запад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США подчинили себе практически весь коллективный Запад.

Об этом он заявил в ходе выступления в Госдуме.

«Сегодня США подчинили себе практически весь коллективный Запад, мобилизовав его на превращение Украины в инструмент борьбы с Россией. Так же как в своё время Гитлер поставил под ружьё большинство стран Европы для нападения на Советский Союз», — сказал Лавров.

Ранее российский министр заявил, что ЕС несёт убытки от навязанной США политики и полностью утратил амбиции на стратегическую автономию.