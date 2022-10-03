Лавров: США подчинили себе практически весь коллективный Запад
Об этом он заявил в ходе выступления в Госдуме.
«Сегодня США подчинили себе практически весь коллективный Запад, мобилизовав его на превращение Украины в инструмент борьбы с Россией. Так же как в своё время Гитлер поставил под ружьё большинство стран Европы для нападения на Советский Союз», — сказал Лавров.
Ранее российский министр заявил, что ЕС несёт убытки от навязанной США политики и полностью утратил амбиции на стратегическую автономию.