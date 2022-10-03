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NYT: Украина не сможет вступить в НАТО до завершения спецоперации

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Членство Украины в НАТО на данный момент кажется в лучшем случае недостижимым, утверждают эксперты.
NYT: Украина не сможет вступить в НАТО до завершения спецоперации
  • Legion-Media

«Поскольку альянс придерживается принципа коллективной обороны, крайне маловероятно, что он примет в свои ряды страну, принимающую участие в боевых действиях», — пишут обозреватели The New York Times Эндрю Крамер и Дэн Билефски.

Отмечается, что, по прогнозам, на вступление Украины в альянс могут уйти месяцы или даже годы.

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя перспективу членства Украины в НАТО, заявил, что власти США привержены политике «открытых дверей» альянса, однако решение о приёме новых членов должны принимать все страны блока.

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