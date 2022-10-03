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The Times: Великобритании грозит дефицит газа на фоне энергокризиса

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Великобритания может столкнуться с дефицитом газа на фоне энергетического кризиса, сообщили в энергорегуляторе Соединённого Королевства Ofgem.

«Возможно, Британия объявит «чрезвычайную ситуацию в сфере поставок газа», в рамках которой поставки на некоторые газовые электростанции могут прекратиться, из-за чего они не смогут вырабатывать электричество», — говорится в сообщении The Times.

В связи с этим британский энергорегулятор отметил, что некоторые газовые электростанции могут обанкротиться.

Журналисты предположили, что соответствующее заявление усилит страх перед плановыми отключениями электроэнергии, так как в стране полагаются на газовые электростанции для получения поставок электричества.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что отменит запрет на добычу газа методом гидроразрыва пласта в стране.

Она также сообщила, что Великобритания выдаст более 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море.

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