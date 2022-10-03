Макрон пообещал Зеленскому работать над новыми антироссийскими санкциями
«Президент республики... подтвердил намерение Франции... вместе с её европейскими партнерами работать над новыми санкциями», — говорится в сообщении Елисейского дворца.
Макрон также осудил проведение в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях референдума о вхождении в состав России и последующее присоединение указанных территорий.
30 сентября российский лидер Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.
Глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что страны ЕС введут новые антироссийские санкции из-за проведения голосования.