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Макрон пообещал Зеленскому работать над новыми антироссийскими санкциями

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе беседы со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал работать с партнёрами по ЕС над новыми санкциями против России.

«Президент республики... подтвердил намерение Франции... вместе с её европейскими партнерами работать над новыми санкциями», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Макрон также осудил проведение в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях референдума о вхождении в состав России и последующее присоединение указанных территорий.

30 сентября российский лидер Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что страны ЕС введут новые антироссийские санкции из-за проведения голосования.

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