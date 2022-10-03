Власти Новой Зеландии рассматривают возможность введения новых антироссийских санкций
«Мы продолжаем анализировать санкции, которые мы налагаем на лица, возможно, обладающие влиянием, а также на товары и услуги. Вот что мы на данным момент рассматриваем», — сказала она в эфире радио RNZ.
Представители власти проверили свой санкционный потенциал в отношении экспорта и импорта за исключением ряда категорий товаров, в числе которых — продукты питания.
По словам Ардерн, в течение двух недель станет известно, смогут ли власти ужесточить имеющиеся рестрикции.
2 октября глава МИД Австралии Пенни Вонг сообщила о расширении перечня антироссийских санкций в связи с проведением референдумов о вхождении республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
До этого Канада внесла в список санкций против России 43 россиянина в связи с проведением голосования.