Власти Новой Зеландии рассматривают возможность введения новых антироссийских санкций

Власти Новой Зеландии планируют ужесточить антироссийские санкции, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

«Мы продолжаем анализировать санкции, которые мы налагаем на лица, возможно, обладающие влиянием, а также на товары и услуги. Вот что мы на данным момент рассматриваем», — сказала она в эфире радио RNZ.

Представители власти проверили свой санкционный потенциал в отношении экспорта и импорта за исключением ряда категорий товаров, в числе которых — продукты питания.

По словам Ардерн, в течение двух недель станет известно, смогут ли власти ужесточить имеющиеся рестрикции.

2 октября глава МИД Австралии Пенни Вонг сообщила о расширении перечня антироссийских санкций в связи с проведением референдумов о вхождении республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

До этого Канада внесла в список санкций против России 43 россиянина в связи с проведением голосования.