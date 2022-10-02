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Хуситы не смогли договориться с правительством Йемена о продлении перемирия

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Стороны конфликта в Йемене не смогли договориться о продлении перемирия. Об этом сообщил спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грундберг.
Хуситы не смогли договориться с правительством Йемена о продлении перемирия
  • AP

«Спецпосланник ООН выражает сожаление по поводу недостижения соглашения о продлении на полгода перемирия, которое действовало в Йемене с 2 апреля и значительно облегчило положение местного населения», — приводит РИА Новости его слова.

Грундберг добавил, что продолжит работать со сторонами конфликта для продления соглашения о перемирии.

В апреле Саудовская Аравия приняла решение выделить Йемену срочную экономическую помощь в размере $3 млрд.

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