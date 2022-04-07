Саудовская Аравия решила выделить Йемену экономическую помощь в размере $3 млрд
- © AP Photo / Hani Mohammed
«Королевство Саудовская Аравия объявляет о решении выделить срочную экономическую помощь Йемену в размере $3 млрд», — отмечается в сообщении.
Также в Саудовской Аравии заявили, что приветствуют объявление йеменским президентом создания «президентского руководящего совета с передачей ему всех полномочий президента республики» с целью «реализации задач переходного периода».
В Эр-Рияде призвали новый президентский совет Йемена начать переговоры с хуситами под эгидой ООН «для достижения окончательного и всеобщего мирного решения с переходным периодом по установлению мира в этой стране».
В конце марта в Саудовской Аравии запросили проведение специального заседания Совбеза ООН на фоне атак хуситов против королевства.