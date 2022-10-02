Мезенцев: Россия и Белоруссия научились договариваться с учётом обоюдных интересов

Россия и Белоруссия научились быстро договариваться по различным вопросам с учётом баланса интересов друг друга. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Тот почерк работы над 28 союзными программами — сегодня для нас важный задел и ресурс. Мы научились быстро договариваться, научились реально смотреть на ситуацию и честно в глаза друг другу», — сообщил он в интервью телеканалу ОНТ.

Мезенцев добавил, что споры между сторонами никуда не уйдут.

«Но баланс учёта интересов друг друга, атмосферы выхода на совместный результат — важное достояние дня сегодняшнего», — подчеркнул он.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об укреплении союзной интеграции России и Белоруссии, несмотря на внешнее давление Запада.

В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что достиг договорённости с российским президентом Владимиром Путиным о том, чтобы жёстко контролировать процесс импортозамещения.